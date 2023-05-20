Тен Хаг: «Рэшфорд хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о ходе переговоров по новому контракту Маркуса Рэшфорда.

Нынешний трудовой договор форварда рассчитан до 2024 года. Клуб, как давно известно, надеется заключить с 25-летним футболистом долгосрочное соглашение.

«Маркус хочет остаться, и мы хотим, чтобы он остался в нашем клубе. Думаю, мы найдём компромисс. Пусть переговоры идут своим чередом, я не буду обсуждать сам процесс», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова нидерландского специалиста.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провёл 53 матча за «красных дьяволов», записав себе в актив 29 голов и 11 ассистов.