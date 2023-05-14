Эриксен: «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть все оставшиеся матчи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался о борьбе за путёвку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

«Дома мы играем лучше, чем на выезде. Если в следующем сезоне в гостях мы будем выигрывать, то это будет отличный сезон. Мы проиграли два матча, но сейчас показали свой характер в игре с «Вулверхэмптоном». Мы хотим выиграть все три оставшихся матча», — цитирует Эриксена официальный сайт «красных дьяволов».

Для гарантированной путевки в Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» необходимо набрать шесть очков из девяти возможных. В АПЛ подопечным Эрика тег Хага осталось сыграть с «Борнмутом» (в гостях), «Челси» и «Фулхэмом» (оба — дома).