Марсьяль проявил неуважение к тен Хагу во время матча

В субботу «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом 1:0 обыграл на выезде «Борнмут» и почти обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Уже на 57-й минуте главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг произвёл замену центрального нападающего – вместо Антони Марсьяля на поле вышел Ваут Вегхорст.

После замены Марсьяль с недовольным лицом отправился прямиком в подтрибунное помещение, проявив тем самым неуважение к главному тренеру. Об этом рассказывает Sport Bible.

Отмечается, что в социальных сетях фанаты «Манчестер Юнайтед» раскритиковали Марсьяля за его поведение.