Рэшфорд не поехал с «Манчестер Юнайтед» на матч с «Борнмутом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не отправился со своей командой на выездной матч Английской премьер-лиги против «Борнмута». Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Напомним, на вчерашней пресс-конференции главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заранее предупредил, что Рэшфорд заболел и рискует пропустить поединок против «Борнмута». Судя по всему, англичанин не успел выздороветь.

Рэшфорд в этом сезоне является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Если команда справится без англичанина и выиграет «Борнмут», у неё будут отличные шансы вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.