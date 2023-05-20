Люк Шоу: «Нам следует подойти к матчу с «Борнмутом» с правильным отношением»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился ожиданиями от выездного матча с «Борнмутом» в Английской премьер-лиге. Напомним, «красные дьяволы» практически гарантируют себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, если добудут сегодня три очка.

«Выездные матчи против «Борнмута» никогда не бывают простыми. Нам следует подойти к матчу с «Борнмутом» с правильным отношением и агрессией. Уверен, если мы сумеем воплотить свой замысел, мы заберём три очка», – цитирует Шоу официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Люк Шоу в этом сезоне, помимо родной позиции на левом фланге обороны, также часто выступает в центре защиты.