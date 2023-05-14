Рабио покинет «Ювентус», над подписанием игрока уже работает гранд АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио вновь интересен «Манчестер Юнайтед».

28-летний футболист не станет продлевать истекающий в июне контракт. По данным L'Equipe, главным претендентом на француза является «Манчестер Юнайтед», уже начавший работу над подписанием. В сделке заинтересован лично наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, высоко оценивающий способности Рабио.

Напомним, что прошлым летом «Манчестер Юнайтед» уже пытался заполучить игрока, но не сумел согласовать контрактные условия с его матерью-агентом. Текущая трансферная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.