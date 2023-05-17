«Манчестер Юнайтед» попрощается с молодым талантом

Полузащитник Итан Гелбрейт покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. На данный момент 22-летний хавбек выступает на правах аренды за «Солфорд», который выступает в четвертой по силе английской лиге.

Как стало известно Daily Mirror, 30 июня у футболиста истекает контракт с «Манчестер Юнайтед», и он не будет продлен. Таким образом, Гелбрейт, которого когда-то считали лучшим молодым игроком команды, предстоящим летом уйдет из стана «красных дьяволов».

В текущем сезоне хавбек принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и отдал три голевых паса.