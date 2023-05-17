Рэшфорд возвращается

Хорошие новости для поклонников «Манчестер Юнайтед». Нападающий Маркус Рэшфорд возобновил тренировки после пропущенного из-за травмы ноги матча Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (победа 2:0).

В сезоне 2022/2023 Рэшфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» 53 матча. В них форвард записал на свой счёт 29 голов и 11 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 20 мая, - против «Борнмута» на поле соперника. На текущий момент команда Эрика тен Хага располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.