Рэшфорд может пропустить матч с «Борнмутом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может пропустить следующий матч своей команды в чемпионате Англии. Завтра команда Эрика тен Хага отправится на выезд к «Борнмуту».
Наставник «красных дьяволов» на пресс-конференции заявил, что Рэшфорд тренировался с командой всю неделю. Тем не менее, англичанин на днях заболел, из-за чего рискует пропустить завтрашний поединок с «Борнмутом».
Рэшфорд является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне. Англичанин записал на свой актив 16 и 5 результативных передач в Премьер-лиге.
Напомним, «красные дьяволы» активно работают над продлением контракта с Маркусом.
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