Рэшфорд может пропустить матч с «Борнмутом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может пропустить следующий матч своей команды в чемпионате Англии. Завтра команда Эрика тен Хага отправится на выезд к «Борнмуту».

Наставник «красных дьяволов» на пресс-конференции заявил, что Рэшфорд тренировался с командой всю неделю. Тем не менее, англичанин на днях заболел, из-за чего рискует пропустить завтрашний поединок с «Борнмутом».

Рэшфорд является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне. Англичанин записал на свой актив 16 и 5 результативных передач в Премьер-лиге.

Напомним, «красные дьяволы» активно работают над продлением контракта с Маркусом.