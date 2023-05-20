«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 37-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
Доступ после регистрации
Протокол игры
|9'Каземиро Карлос (0:1)
Де Хеа Давид•Уан-Биссака Аарон•Варан Рафаэль•Линделоф Виктор•Шоу Люк•Каземиро Карлос•Эриксен Кристиан•Антони•Фернандеш Бруну•Санчо Джедон•Марсьяль Антони
20 мая. Стадион "Виталити" (Борнмут).
Бан пользователя