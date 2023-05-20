«Манчестер Юнайтед» летом может купить двух нападающих

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно может усилиться сразу двумя нападающими. По информации от The Times, в шорт-листе у команды Эрика тен Хага находятся Гарри Кейн из «Тоттенхэма» и Расмус Хёйлунн из «Аталанты».

Источник утверждает, что в грядущее межсезонье оба этих футболиста могут перебраться на «Олд Траффорд». У Кейна остался год по контракту с «Тоттенхэмом», игрок не прочь перейти в другую английскую команду, чтобы выступать в Лиге чемпионов и бороться за трофеи.

На счету Кейна 27 голов в этом розыгрыше Английской премьер-лиги. Хёйлунн отметился 7 голами и 2 ассистами в итальянской Серии А.