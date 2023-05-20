АПЛ поздравила де Хеа с завоеванием «Золотой перчатки»

Пресс-служба Английской премьер-лиги поздравила голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа с завоеванием «Золотой перчатки». Испанский вратарь «красных дьяволов» в этом чемпионате уже провёл 16 «сухих» матчей. Догнать де Хеа мог Алиссон из «Ливерпуля», однако в субботу он пропустил в домашнем поединке Премьер-лиги против «Астон Виллы».

Ранее де Хеа выигрывал «Золотую перчатку» в сезоне 2017/2018. Тогда ему удалось сохранить свои ворота на замке в 18 матчах Премьер-лиги.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проводит гостевой матч чемпионата Англии против «Борнмута». Не пропустите текстовую трансляцию.