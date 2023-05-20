Без Рэшфорда: «Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч с «Борнмутом»

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Борнмута». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг включил в стартовый состав команды таких футболистов:

Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделоф, Шоу, Каземиро, Фернандеш, Эриксен, Антони, Санчо, Марсьяль.

В заявку «Манчестер Юнайтед» не попал Маркус Рэшфорд – форвард ещё не восстановился.

Матч «Борнмут» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.