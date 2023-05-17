«Вест Хэм» готов возродить интерес к Магуайру

Лондонский «Вест Хэм» готов снова побороться за трансфер капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Как сообщает журналист Роб Доусон, «молотобойцы» намерены вновь обратиться к «красным дьяволам» за англичанином в ближайшее трансферное окно.

«Вест Хэм» в январе делал запрос в «Манчестер Юнайтед» по поводу Магуайра, но команда Эрика тен Хага отказалась обсуждать трансфер англичанина. Теперь руководство готово отпустить защитника, который редко попадает в стартовый состав даже при травме двух основных центрбеков.

30-летний Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера». Англичанин до сих пор является самым дорогим защитником в истории футбола, ведь за его трансфер заплатили 87 миллионов евро.