Магуайр: «Фил Джонс отлично служил «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отдал должное центральному защитнику Филу Джонсу, который покинет клуб в конце сезона на правах свободного агента.

«Фил Джонс отлично служил «Манчестер Юнайтед». Он сыграл очень много важных матчей и выиграл трофеи. Нам будет его не хватать. Парни знают, какие качества Фил вносил в раздевалку. Он настоящий профессионал и любит клуб. Мы желаем ему всего самого наилучшего», – заявил Магуайр в беседе с официальным сайтом «Манчестер Юнайтед».

Джонс перебрался на «Олд Траффорд» летом 2011 года из «Блэкберна». Англичанин переходил в команду, когда её ещё тренировал сэр Алекс Фергюсон.