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Тен Хаг хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» ещё одного полузащитника для конкуренции с Эриксеном

17 Мая 2023 • 14:55 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
20.05 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде ещё одного полузащитника для конкуренции с Кристианом Эриксеном. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Роб Доусон.

Наставник «красных дьяволов» считает, что для борьбы за трофеи в следующем сезоне команде нужен ещё один полузащитник. Зимой клуб на замену травмированному Эриксену арендовал Марселя Забитцера из мюнхенской «Баварии», но пока непонятно, будет ли «Манчестер Юнайтед» выкупать австрийца.

Источник сообщает, что трансфер нового полузащитника будет зависеть от уровня финансирования в ближайшее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Эрик тен Хаг трансферы футбола - лето 2023
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БОРНМУТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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