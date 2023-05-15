Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Кошту в последнем матче «Порту»

Скауты «Манчестер Юнайтед» присутствовали на последнем матче «Порту» в чемпионате Португалии. По информации от O Jogo, представители «красных дьяволов» просматривали голкипера Диогу Жоту, которого уже давно связывают с переездом на «Олд Траффорд».

Вратарь в следующем сезоне может стать основным в «Манчестер Юнайтед», ведь даже если нынешний голкипер Давид де Хеа останется в команде, ему наверняка будет отведена роль запасного.

Кошта был основным голкипером сборной Португалии на прошедшем чемпионате мира. 23-летний Диогу ранее также находился на радаре у другого английского клуба – лондонского «Челси».