«Манчестер Юнайтед» летом подпишет нового полузащитника, вне зависимости от судьбы Забитцера

«Манчестер Юнайтед» запланировал трансфер нового полузащитника на грядущее лето. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в команду придёт новый хавбек вне зависимости от того, выкупит ли руководство арендованного у мюнхенской «Баварии» полузащитника Марселя Забитцера.

О конкретных именах в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» пока не сообщается. Главный тренер Эрик тен Хаг хочет иметь в распоряжении более длинную скамейку запасных, поэтому нидерландец намерен повысить конкуренцию в клубе путём трансфера нового хавбека.

Отмечается, что ещё одной приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» будет покупка нового нападающего.