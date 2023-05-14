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Тен Хаг: «Не знаю, когда Рэшфорд вернётся в строй»

14 Мая 2023 • 14:49 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
20.05 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Маркуса Рэшфорда. Напомним, 25-летний футболист пропустил минувшую игру «красных дьяволов» с «Вулверхэмптоном» (2:0).

«Рэшфорд продолжает восстанавливаться, пока мы не можем на него рассчитывать. Сейчас мы должны сосредоточить свое внимание на тех футболистах, которые могут играть. Не знаю, когда Рэшфорд вернется в строй», — приводит слова тен Хага BBC.

В текущем сезоне 25-летний вингер провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 29 голов и стал автором 11 ассистов.

После 35 игр «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в АПЛ, набрав 66 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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