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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Забитцер не поможет «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

15 Мая 2023 • 20:00 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
20.05 17:00

Австрийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер как минимум до конца текущего сезона не сможет помочь своей команде в официальных матчах. Игрок выбыл из-за травмы мениска, рапортует в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, в оставшейся части сезона «МЮ» осталось сыграть четыре важнейших матча. Первые три пройдут в рамках АПЛ – манкунианцам предстоит сыграть против «Борнмута», «Челси» и «Фулхэма», клуб до сих пор не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на будущий год. Ещё в одном матче «МЮ» встретится с «Манчестер Сити» в рамках финала Кубка Англии.

Ранее Романо сообщил о том, что «МЮ» и «Бавария» пока не начинали переговоры о будущем игрока.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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БОРНМУТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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