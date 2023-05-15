Забитцер не поможет «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Австрийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер как минимум до конца текущего сезона не сможет помочь своей команде в официальных матчах. Игрок выбыл из-за травмы мениска, рапортует в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, в оставшейся части сезона «МЮ» осталось сыграть четыре важнейших матча. Первые три пройдут в рамках АПЛ – манкунианцам предстоит сыграть против «Борнмута», «Челси» и «Фулхэма», клуб до сих пор не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на будущий год. Ещё в одном матче «МЮ» встретится с «Манчестер Сити» в рамках финала Кубка Англии.

Ранее Романо сообщил о том, что «МЮ» и «Бавария» пока не начинали переговоры о будущем игрока.