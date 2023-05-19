Линделоф: «Нам будет не хватать Джонса в раздевалке»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф прокомментировал уход Фила Джонса из команды. Англичанин уйдёт на правах свободного агента, о чём «красные дьяволы» сообщили официально.

«У меня есть много совместных воспоминаний с Филом Джонсом. Нам будет не хватать его в раздевалке. Ему пришлось справляться с травмами, но он всё равно сохранял позитивный настрой», – заявил Линделоф в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

Джонс начал выступать за «красных дьяволов» под конец эры сэра Алекса Фергюсона. Под руководством шотландца Фил отыграл два сезона и выиграл чемпионский титул Английской премьер-лиги.