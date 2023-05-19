Рэшфорд рискует пропустить матч «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился информацией о состоянии нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

В беседе с 90min тен Хаг заявил, что после травмы Рэшфорд провел хорошую тренировочную неделю, но сегодня он сообщил команде о том, что заболел. Специалист отметил, что в течение дня они будут смотреть за состоянием игрока и примут окончательное решение перед матчем.

В текущем сезоне 25-летний Рэшфорд принял участие в 53 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 29 голов и записал на свой счет 11 результативных передач.

Встреча 37-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 20 мая и начнется в 17:00 по мск.