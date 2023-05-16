Фил Джонс летом покинет «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс покинет клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт 31-летнего футболиста с манкунианцами рассчитан до конца июня нынешнего года, поэтому он сможет уйти из «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента.

Напомним, что Джонс защищает цвета манкунианцев с 2011 года. В нынешнем сезоне защитник не провёл в составе своей команды ни одной официальной игры. В общей сложности на счету английского футболиста шесть голов и 10 результативных передач в 229 матчах за «Манчестер Юнайтед».

После 35 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии манкунианцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 66 набранных очков.