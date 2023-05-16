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Фил Джонс летом покинет «Манчестер Юнайтед»

16 Мая 2023 • 13:56 Комментировать (2)
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
20.05 17:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс покинет клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт 31-летнего футболиста с манкунианцами рассчитан до конца июня нынешнего года, поэтому он сможет уйти из «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента.   

Напомним, что Джонс защищает цвета манкунианцев с 2011 года. В нынешнем сезоне защитник не провёл в составе своей команды ни одной официальной игры. В общей сложности на счету английского футболиста шесть голов и 10 результативных передач в 229 матчах за «Манчестер Юнайтед».

После 35 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии манкунианцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 66 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фил Джонс
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БОРНМУТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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FORZAYOU
16 Мая 2023 в 14:21
Магваер перелегендил его))) Эпичным автоголом от Севильи)
LMI
16 Мая 2023 в 14:14
Суперский оборонец. Легенда
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