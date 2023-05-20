Гари О'Нил: «У нас 39 очков, горжусь ребятами»

Наставник «Борнмута» Гари О'Нил не очень расстроен поражением от «Манчестер Юнайтед», он считает, что оно случилось из-за легко пропущенного гола, но, в то же время, О'Нил доволен тем, как выступила его команда и как проявили себя в домашнем матче болельщики «вишен».

- Мы добились серьезного улучшения, хотя и пропустили необязательный гол в равной игре. У нас 39 очков, я горжусь ребятами. Фанаты здорово поддерживали нас все время. Несмотря на неудачи в этом сезоне, они все время были с нами. Я ценю их, - цитирует слова наставника «Борнмута» BBC Sport.

В последнем туре чемпионата «вишни» сыграют с «Эвертоном».