«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Рабио

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» нацелены на подписание хавбека «Ювентуса» Адриена Рабио, чей действующий контракт истекает в июне, однако сам игрок пока не определился со своим будущим. Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, если сделка по Рабио не состоится, «Манчестер Юнайтед» сосредоточится на другой цели – Ману Коне. Интерес к 21-летнему футболисту, по слухам, также проявляют «ПСЖ» и лондонский «Челси».

Трудовой договор Ману Коне с «Боруссией» Мёнхенгладбах рассчитан до 2025 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 30 млн евро.