Дармиан: «Хочу поблагодарить «Манчестер Юнайтед», без этого клуба я бы не стал тем, кем являюсь»

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан выдал эмоциональную речь после выхода своей команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, вчера «нерадзурри» обыграли в дерби «Милан» и обеспечили себе первый еврокубковый финал с 2010 года.

«Хочу поблагодарить «Манчестер Юнайтед», без этого клуба я бы не стал тем, кем являюсь. Именно поэтому хочу сказать спасибо этому клубу», – сказал Дармиан в интервью после матча с «Миланом».

Напомним, Дармиан перешёл в «Манчестер Юнайтед» в июле 2015 года из «Торино». 33-летний итальянец выиграть в составе «красных дьяволов» Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.