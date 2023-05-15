«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой вратаря «Боруссии» Дортмунд

Голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель попал на радары очередной команды из Английской премьер-лиги. По информации от инсайдера Мигеля Дилэйни, немец теперь интересен «Манчестер Юнайтед», который ищет замену Давиду де Хеа, который даже если останется в клубе, наверняка будет сидеть на скамейке в следующем сезоне.

Кобель не против перебраться на туманный альбион в следующей кампании. Интерес к вратарю ранее также проявлял лондонский «Челси», но руководство «синих» в последнее время охладело к кандидатуре Грегора.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» считает Кобеля подходящим голкипером для поддержания в команде достойной конкуренции.