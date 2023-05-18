Романо: «Манчестер Юнайтед» – явный фаворит в борьбе за Мин Джэ»

«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за подписание центрального защитника «Наполи» Кима Мин Джэ.

С начала июля в силу вступит пункт отступных, позволяющий клубам подписать южнокорейца за 50 млн евро, чем и намерен воспользоваться «Манчестер Юнайтед». По данным инсайдера Фабрицио Романо, «красные дьяволы» – очевидные фавориты в гонке за 26-летним футболистом, однако конкретные шаги ещё не предприняты. Возможное подписание будет зависеть от новых владельцев английского гранда.

Недавно стало известно, что на Кима Мин Джэ также претендует «Пари Сен-Жермен». Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.