Ивуарийский полузащитник «Борнмута» Хамед Траоре подписал контракт с «вишнями» на постоянной основе, длительность соглашения – пять лет. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба с юга Англии.

Напомним, что Траоре перешёл в английский клуб минувшей зимой из середняка итальянской Серии А – «Сассуоло» в рамках аренды.

В текущем сезоне у игрока набралось семь матчей за клуб в рамках АПЛ. В Серии А он сыграл в 11 играх, отметившись тремя ассистами. Стоимость игрока, способного сыграть как левого, так и атакующего полузащитника – 22 млн евро.

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