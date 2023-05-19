«Буду поддерживать команду, как никто другой» – Фил Джонс попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс попрощался с болельщиками команды. Англичанин спустя 12 лет покинет «Олд Траффорд» в конце сезона на правах свободного агента.

«Желаю Эрику тен Хагу, его тренерскому штабу и игрокам всего наилучшего в будущем. Тренер строит нечто особенно, я буду наблюдать и поддерживать команду, как никто другой. Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» продолжит прогрессировать», – цитирует Джонса официальный сайт «красных дьяволов».

Напомним, помимо Джонса в составе «Манчестер Юнайтед» лишь Давид де Хеа успел поработать под руководством Сэра Алекса Фергюсона. У испанца тоже истекает контракт в конце сезона.