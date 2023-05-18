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«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Лисандро Мартинесом слухи

18 Мая 2023 • 20:27 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
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20.05 17:00

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить трудовой договор с аргентинским защитником Лисандро Мартинесом.

Как сообщает Sky Sports, руководство «красных дьяволов» уже проинформировало представителей футболиста о намерении продлить с ним контракт на улучшенных условиях. По информации источника, таким способом «Манчестер Юнайтед» хочет выразить благодарность Мартинесу за отличную игру в дебютном сезоне в АПЛ. Стоит отметить, что нынешний договор аргентинца с клубом рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне Мартинес принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков за 35 игр.

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Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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