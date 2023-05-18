«Манчестер Юнайтед» планирует продлить трудовой договор с аргентинским защитником Лисандро Мартинесом.

Как сообщает Sky Sports, руководство «красных дьяволов» уже проинформировало представителей футболиста о намерении продлить с ним контракт на улучшенных условиях. По информации источника, таким способом «Манчестер Юнайтед» хочет выразить благодарность Мартинесу за отличную игру в дебютном сезоне в АПЛ. Стоит отметить, что нынешний договор аргентинца с клубом рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне Мартинес принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков за 35 игр.