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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» пристально следит за Лермой

16 Мая 2023 • 10:58 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
20.05 17:00

«Астон Вилла» пристально следит за полузащитником «Борнмута» Джефферсоном Лермой, у которого в конце сезона заканчивается контракт. Журналист Маттео Моретто сообщает, что главный тренер «вилланов» Унаи Эмери был бы не прочь усилить свой состав колумбийским составом, который может перейти на правах свободного агента.

Лерма уже пять лет выступает за «Борнмут» после перехода из испанского «Леванте». Колумбиец успел поиграть за «вишенок» даже в Чемпионшипе, где провёл два сезона.

На счету Лермы пять голов в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Его команда уже обеспечила себе сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон.

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Борнмут Астон Вилла Джефферсон Лерма трансферы футбола - лето 2023
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БОРНМУТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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