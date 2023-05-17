Шотландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай снова в строю, сообщает пресс-служба манкунианцев.

Отметим, что шотландец не выходил на поле за свой клуб порядка 40 дней – с 8 апреля.

Ранее стало известно, что к тренировкам приступил голеадор «МЮ» Маркус Рэшфорд.

Напомним, на данный момент подопечные Эрика тен Хага бьются за сохранение места в Лиге чемпионов по итогам сезона. Клуб идёт в турнирной таблице АПЛ на четвёртом месте с 66 очками и тремя оставшимися играми в рамках лиги. Также «МЮ» может победить в Кубке Англии.