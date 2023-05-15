«Манчестер Юнайтед» ещё не принял решение о будущем Забитцера

Руководство «Манчестер Юнайтед» пока не приняло решения о будущем австрийского игрока атаки Марселя Забитцера. Этот футболист, напомним, принадлежит мюнхенской «Баварии», а в Манчестере выступает на правах арендного соглашения – его срок завершится в конце текущего сезона.

«Манкунианцы ещё не приняли решения о будущем игрока, обсуждать эту тему с «Баварией» клуб будет в ближайшие недели», - написал в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, добавив, что нет никаких сомнений, что австриец хотел бы остаться в команде Эрика тен Хага.

В текущем сезоне у игрока накопилось уже 18 матчей за «МЮ», в них он смог трижды забить и один раз отличиться ассистом.

Ранее Забитцер назвал своего фаворита чемпионской гонки Бундеслиги.