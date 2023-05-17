Ким Мин Джэ будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 9 миллионов евро в год

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ согласовал условия личного контракта с английским «Манчестер Юнайтед». Как сообщает неаполитанское издание Il Mattino, кореец будет зарабатывать в команде Эрика тен Хага 9 миллионов евро в год.

Теперь «Манчестер Юнайтед» осталось согласовать детали перехода с «Наполи». Напомним, в контракте Кима Мин Джэ с командой Лучано Спаллетти есть сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

Кореец проводит дебютный сезон в европейских топ-5 чемпионатах. Ким Мин Джэ с первой попытки выиграл с «Наполи» чемпионат Италии. Ранее защитник выступал в Турции за «Фенербахче».