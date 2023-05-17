«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Мане

Нападающий «Баварии» Садио Мане может вернуться в Английскую премьер-лигу. Сенегалец интересен «Манчестер Юнайтед», о чём сообщает издание Daily Mirror.

Мане недоволен своим положением в «Баварии» и хочет покинуть клуб в ближайшее межсезонье. «Манчестер Юнайтед» готов приютить сенегальца, который отыграл 6 лет в составе одного из самых принципиальных конкурентов «красных дьяволов» в лице «Ливерпуля».

«Манчестер Юнайтед» летом нужен новый нападающий, а универсальный Мане как раз является привлекательным вариантом. Ранее стало известно, что «Ливерпуль» не заинтересован в возвращении сенегальца, который покинул команду прошлым летом.