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«Манчестер Юнайтед» одержал 38-ю победу в сезоне

13 Мая 2023 • 20:07 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
20.05 17:00

Сегодня «Манчестер Юнайтед» одержал дома уверенную победу над «Вулверхэмптоном». Таким образом, манкунианцы оформили уже 38-ю победу в официальных матчах по ходу текущего сезона, 20 из них подопечные Эрика тен Хага оформили в рамках Английской премьер-лиги.

Как уточняет Opta, это самое большое число побед для «МЮ» за 12 лет. В последний раз клуб с «Олд Траффорда» побеждал 39 раз за сезон в сезоне-2010/11, поэтому у подопечных тен Хага есть шанс повторить это достижение, а если повезёт, превзойти.

«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «волков»

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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БОРНМУТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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