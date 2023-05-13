«Манчестер Юнайтед» одержал 38-ю победу в сезоне

Сегодня «Манчестер Юнайтед» одержал дома уверенную победу над «Вулверхэмптоном». Таким образом, манкунианцы оформили уже 38-ю победу в официальных матчах по ходу текущего сезона, 20 из них подопечные Эрика тен Хага оформили в рамках Английской премьер-лиги.

Как уточняет Opta, это самое большое число побед для «МЮ» за 12 лет. В последний раз клуб с «Олд Траффорда» побеждал 39 раз за сезон в сезоне-2010/11, поэтому у подопечных тен Хага есть шанс повторить это достижение, а если повезёт, превзойти.

«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «волков»