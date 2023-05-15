Туанзебе покинет «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе покинет свою команду грядущим летом в статусе свободного агента. Официально об этом пресс-служба манкунианцев пока не объявляла, однако авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях уже подтвердил уход игрока.

Туанзебе – 25-летний воспитанник «Манчестер Юнайтед», с 2015 года он числится в основном составе команды, однако периодически уходит в аренды. За восемь лет он трижды уходил в аренду в «Астон Виллу», один раз в «Наполи», а на данный момент находится в «Сток Сити». В текущем сезоне на его счету всего лишь пять официальных игр за «гончаров».

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