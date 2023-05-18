Стам: «Магуайру надо уйти из «Манчестер Юнайтед, так будет лучше для него самого»

Яп Стам, бывший нидерландский защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что Гарри Магуайру будет лучше покинуть манкунианцев.

«Ему лучше уйти из клуба. Полагаю, это будет лучшим вариантом и для него самого. Ему нужно чаще играть, а не сидеть на скамейке запасных, а Эрик тен Хаг не всегда в него верит. Лучшее для него – уйти куда-то, где он бы смог играть в каждом матче», - цитирует Стама Bet365.

Напомним, что в текущем сезоне, как и в прошлом, Магуайр неоднократно допускает результативные ошибки. Последние слухи отправляют английского центрдефа в середняк АПЛ – лондонский «Вест Хэм».