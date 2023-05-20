Де Хеа: «Нам нужно поставить Каземиро в нападение»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу над «Борнмутом» (1:0).

«Мы понимали, что сегодняшний матч будет иметь огромное значение. Первые 25 минут имели решающее значение, мы идеально начали, что в итоге позволило нам играть гораздо спокойнее. Конечно, в концовке нам пришлось непросто, но главное – это итог.

Каземиро? Нам нужно поставить его в нападение, он прекрасно реализует своим моменты.

«Золотая перчатка»? Это не только о моей игре, заслуга всей команды, в этом сезоне мы здорово играли в обороне», - приводит слова де Хеа BBC.

«Манчестер Юнайтед» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.