Роналду прокомментировал победу «МЮ»

Звездный нападающий «МЮ» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Эвертоном» в гостевом поединке десятого тура чемпионата Англии. «Красные дьяволы» выиграли со счетом 2:1, решающий гол в активе 37-летнего португальца.

«Отличный результат, ребята. Еще один шаг в правильном направлении», - говорится в сообщении Роналду в социальных сетях.

Стоит отметить, что вчерашний гол стал для Криштиану первым в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

В настоящий момент «красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на девять баллов.