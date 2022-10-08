Мактоминай: «Я почувствовал, что могу доверять тен Хагу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай рассказал о своих отношениях с главным тренером Эриком тен Хагом.

«Во время предсезонной подготовки тен Хаг часто интересовался тем, как дела у моей семьи. Мне было очень приятно. Я почувствовал, что могу ему доверять. Я готов играть и прогрессировать под его руководством», – цитирует Мактоминая официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Мактоминай дебютировал за «красных дьяволов» ещё под руководством Жозе Моуринью. Шотландец продолжает оставаться игроком ротации, занимая при этом последние места в зарплатной ведомости «Манчестер Юнайтед».