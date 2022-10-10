Бруну Фернандеш: «Роналду каждую неделю обновляет какие-то рекорды»

В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча, и победный гол в матче записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота. Успех своего партнера прокомментировал другой португальский футболист команды - Бруну Фернандеш.

- Мне уже трудно считать его голы, он каждую неделю что-то обновляет. Я счастлив за него, потому что он очень напряженно работает для каждого гола. Сегодня его гол принес победу поверьте, это самое важное для него, - цитирует полузащитника BT Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Ньюкаслом».