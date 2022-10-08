Лэмпард – о возможном выкупе Коуди: «Сейчас не время об этом говорить»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о том, что «ириски» уже хотят выкупить центрального защитника Конора Коуди на постоянной основе. Напомним, что воспитанник «Ливерпуля» прибыл в команду летом на правах аренды из «Вулверхэмптона».

«Возможно, сейчас не подходящий момент для таких разговоров. Сезон будет длинным, поэтому я не думаю, что сейчас время об этом говорить. Конор знает, как я к нему отношусь. Также он знает, как к нему относится клуб», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Коуди в новом сезоне провёл 7 матчей в чемпионате Англии, где отметился одним голом и одной результативной передачей.