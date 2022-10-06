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Каземиро не играет за «МЮ» в основе, так как ещё не адаптировался к новой команде

06 Октября 2022 • 15:15 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
1 3.65 X 3.60 2 2.00
09.10 21:00

Стала известная причина, по которой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не выходит в основном составе своей новой команды. Напомним, «красные дьяволы» за 80 миллионов евро приобрели бразильца летом у мадридского «Реала».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, главный тренер Эрик тен Хаг ещё не чувствует, что бразилец готов к игре за основу. Футболист ещё не адаптировался к новой команде и новой стране.

В «Манчестер Юнайтед» Каземиро получает более крупную зарплату, чем в мадридском «Реале». При этом покупка бразильца была инициирована главным тренером Эриком тен Хагом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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