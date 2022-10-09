Рэшфорд: «Тен Хаг очень чётко доносит свои идеи»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался о работе под руководством Эрика тен Хага.

Голландский рулевой возглавил «красных дьяволов» перед началом текущего сезона. Сыграв семь матчей в Премьер-лиге, команда одержала четыре победы и трижды проиграла.

«У нашего тренера очень ясное представление об игре, что, на мой взгляд, облегчает адаптацию игроков. Даже в предсезонке было заметно, как чётко он доносит до нас свои идеи.

Думаю, команда определённо прогрессирует, но, конечно, есть аспекты, в которых нам необходимо прибавить. Последняя игра против «Манчестер Сити» была провальной, мы чувствовали себя неловко после этого матча», – цитирует Рэшфорда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».