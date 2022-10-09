Антони - первый игрок в истории «Манчестер Юнайтед», забивавший в каждом из первых своих 3 матчей в АПЛ

В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча, и победный гол в матче записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота.

А вот первый гол в этом матче для «Манчестер Юнайтед» забил бразилец Антони - недавний новобранец клуба. Как выяснилось, Антони стал первым игроком в истории клуба, который забил в первых трех матчах команды в АПЛ.

Он отличался в матче с «Арсеналом» 4 сентября, затем «МЮ» пропустил два матча, потом Антони отличился в проигранном матче с «Манчестер Сити», и, наконец, забил сейчас.