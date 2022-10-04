Каземиро выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч против «Эвертона»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро выйдет на поле с первых минут в матче 10-го тура АПЛ против «Эвертона», сообщает журналист Джейсон Бёрт. Отметим, что предстоящая встреча станет первой для бразильца, которую он начнёт в стартовом составе манкунианцев в рамках Премьер-лиги.

Напомним, Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из мадридского «Реала», подписав с «красными дьяволами» четырёхлетнее соглашение. В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в составе манкунианцев шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 октября на стадионе «Гудисон Парк». Начало — в 21:00 по московскому времени.