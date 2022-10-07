Далот – о победе над «Омонией»: «Замены сделали разницу»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал победу своей команды над «Омонией» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Напомним, «красные дьяволы» одолели команду из Кипра со счётом 3:2 на выезде.

«Тренер сделал очень качественные замены, которые сделали разницу. Надеюсь, что в будущем мы продолжим подобным образом переламывать ход матчей», – сказал Далот в интервью после матча.

Напомним, все три гола «Манчестер Юнайтед» были забиты игроками, которые появились на поле с замены: Маркус Рэшфорд отметился дублем, тогда как Антони Марсьяль записал на свой счёт один гол.