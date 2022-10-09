Магуайр получил отдых, чтобы «очистить голову»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр временно покинул расположение команды, чтобы привести в порядок мысли.

Капитан «красных дьяволов» регулярно критикуется общественностью за неуверенные действия и ошибки в матчах за клуб и сборную Англии. По информации журналиста Пола Симса, отсутствие Магуайра на тренировках «Манчестер Юнайтед» обусловлено специальным отдыхом, который игрок получил для того, чтобы расслабиться и забыть о недавних неудачах. Главный тренер команды Эрик тен Хаг продолжает верить, что 29-летний англичанин вернёт давно утраченную уверенность в своих силах.

Гарри Магуайр провёл пять матчей за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, трижды выйдя в старте – во всех трёх случаях команда проиграла.